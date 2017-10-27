أظهر تقرير مصور جانباً من الموقع الذي تعتزم المملكة إقامة مشروع مدينة “نيوم” المستقبلية به، والذي تزيد مساحته على 26 ألف متر مربع.
وعكس التقرير الميزات الكبيرة التي يتمتع بها موقع المشروع المطل على خليج العقبة بالبحر الأحمر، من أراضٍ غنية، وبيئات طبيعية متنوعة، بحرية، وجبلية، إلى جانب الأراضي الزراعية البكر، والطقس المعتدل طوال العام.
ويعتبر المشروع بحسب موقع “العربية نت” خطوة فريدة لا مثيل لها على مستوى العالم، حيث يزخر الموقع بالكثير من الأماكن الأثرية التي تمنح المدينة المستقبلية بعداً تاريخياً.
وتطرق التقرير للعائدات الكبيرة التي سيجنيها سكان منطقة تبوك من تنفيذ المشروع على هذه البقعة، وفي مقدمتها توفير الكثير من الفرص الوظيفية، وتنشيط الحركة التجارية، إلى جانب تطوير نوعية الخدمات بالمنطقة.
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعلن خلال اليومين الماضيين عن إطلاق مشروع “نيوم” بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار، مبيناً أنه سيمتد بين 3 دول هي السعودية، والأردن، ومصر. وفق”أخبار24″.
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