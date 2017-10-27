أكدت شرطة منطقة مكة المكرمة، أن ما أظهره أحد المقاطع المتداولة، وقيل إنه بيع للمخدرات علناً بأحد أحياء مكة المكرمة غير صحيح، وأن المقطع مصور من موقع جبلي وعر المسالك، وأنه يقع تحت متابعة ومراقبة الشرطة.
وأضافت شرطة مكة المكرمة على لسان الناطق باسمها، أن الموقع المذكور توجد به مخالفات كغيره من الأحياء والمناطق العشوائية، وأنه يخضع للرصد من المتابعة من قبل الشرطة، ولا يصل فيه الأمر لبيع المخدرات بشكل علني كما يذكر المقطع المشار إليه.
وكشف الناطق، أن الشرطة نفذت على الموقع المذكور 45 حملة أمنية خلال العام المنصرم، أسفرت عن ضبط 13900 مخالفة متنوعة، كما نفذت منذ مطلع العام الجاري نحو 12 حملة أسفرت عن ضبط 1721 مخالفة متنوعة.
وكان أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر قد وجه فرع مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة، بإجراء تحقيق بشأن مقطع فيديو متداول أظهر مجموعة من الناس ينزلون جبلا، قال مصوره إنهم تجمعوا لبيع الحشيش والحبوب المخدرة في وضح النهار، بحوش بن لادن في شارع المنصور بمكة المكرمة. وفق”أخبار24″.
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