قالت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، إن شرطة الخطوط الحديدية ألقت القبض على مالك الإبل الذي اعتدى على حرم الخطوط الحديدية، وتسبب أمس الخميس في حادثة اصطدام قطار ركاب كان متجهاً من الدمام إلى الرياض.
وأوضحت المؤسسة أن القطار كان في رحلة عادية من الدمام إلى الرياض، مؤكدة أنه لم يتعرض أحد من الركاب لأي إصابة، وأنها تنسق مع الشرطة لإحالة مالك الإبل المعتدي إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم.
كما أكدت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أنها قدمت خدمات الرعاية والتعويضات اللازمة للركاب، وأن رحلات قطاراتها الأخرى للركاب والبضائع منتظمة ولم تتأثر بالحادث. وفق”أخبار24″.
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