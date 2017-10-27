استغرب زوج المواطنة التي اكتشفت مصادفة أنها معلمة منذ 17 عاماً، رد وزارة التعليم بأنه ليس لزوجته أي سجل بالوزارة، وأن ما حدث هو تشابه أسماء، متسائلاً هل هناك أرقام سجل مدني متشابهة؟.
وأضاف الزوج هل هناك في المملكة أرقام سجلات مدنية متشابهة، وبنفس الاسم الرباعي “أمل سالم أحمد الغامدي” مواليد مدينة بقيق.
وقال الزوج وفقاً لصحيفة “سبق” أنهم بصدد رفع دعوى ضد الوزارة لدى المحكمة الإدارية لاسترداد حق زوجته.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي؛ أكد أن هناك تشابهاً في الاسم الرباعي بين المواطنة ومواطنة أخرى معينة بالفعل في الوزارة منذ سنوات.
يذكر أن المواطنة “أمل الغامدي” أشارت إلى أنها اكتشفت وجود اسمها كموظفة بالتعليم منذ 17 عاماً، في حين أنها لم تتوظف قط، مشيرة إلى أن ذلك سبب لها أضراراً وحرمها من الالتحاق بأي وظيفة عبر وزارة الخدمة المدنية، كما تم رفض طلبها للحصول على الدعم من برنامج “حافز” بدعوى أن لها دخلاً ثابتاً، وأخيراً تواصل معها مسلسل الرفض بعد تقديمها في برنامج “حساب المواطن”.وفق”أخبار24″.
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