ذكرت إدارة الجوازات أن الوافدين المبعدين بسبب بصمة الحج لا يمكنهم العودة للمملكة إلا بعد مضي 10 سنوات.
وأضافت أن مدة الإبعاد في بصمة مرحل 3 سنوات، ويحق للوافد المبعد العودة بعد إتمام هذه المدة.
من جهة أخرى، أوضحت الجوازات أن إيقاف الخدمات عن المواطن لا يمنعه من السفر طالما لا يوجد عليه قرار بالمنع من السفر، مبينة أنه يمكن للمواطن تجديد جواز السفر الخاص به قبل انتهائه بأقل من عام. وفق”أخبار24″.
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