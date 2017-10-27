ذكرت مصادر أن الجهات العليا وجهت بتشكيل لجنة مختصة لدراسة طلبات ذوي الظروف الخاصة لإعفائهم من قروص صندوق التنمية العقاري، وقروض صندوق التنمية الزراعية، وبنك التسليف.
وأضافت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن اللجنة ستعكف على فحص طلبات الإعفاء من القروض المقدمة من عدد من ذوي الظروف الخاصة، وستدرس اللجنة حالة مقدم لطب من الناحية الصحية والمالية، لتحديد من تطبق عليه شروط الإعفاء من القروض.
وكانت وزارة المالية قد وقعت مع شركة “علم” لأمن المعلومات عقداً لمشروع الاستعلام الإلكتروني عن المقترضين، للتيسير على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة في الاستعلام عن أوضاع المقترضين.وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج