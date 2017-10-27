دعا عدد من الشركات والمتاجر عملاءها لحجز أجهزة “آيفون x”، تمهيداً لبدء طرحه بالأسواق صباح يوم الجمعة المقبل.
وجاءت أسعار الجهاز الجديد طبقاً لما عرضته تلك الشركات والمتاجر على النحو التالي: 4199 ريالاً للجهاز بسعة 64GB، و4799 ريالاً للجهاز بسعة 256GB، وكان سعر الجهاز لدى بعض الشركات 4399 ريالاً للجهاز سعة 64GB، و4999 ريالاً للجهاز بسعة 256GB.
وكانت شركة “أبل” قد أتاحت إمكانية حجز “آيفون x” عبر مواقعها الرسمية.
ويتميز “آيفون x” بتصميم زجاجي بالكامل مع الفولاذ المقاوم للصدأ، وشاشة 5.8 إنش SUPER Retina، وشريحة A11 Bionic، وشحن لاسلكي، وعدد من المميزات الجديدة والمحسنَّة. وفق”أخبار24″.
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