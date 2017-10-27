نفذت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلةً بقسم التوعية الإسلامية –بنات- محاضرة بعنوان : ( ثمرات السعادة ) وذلك يوم الأربعاء الموافق من 28 / 1/ ١٤٣9هـ بمقر الكلية التقنية للبنات بالخرج ، حيث استضافت الكلية مشرفة التوعية الإسلامية أ. هيا القويزاني لإلقاء المحاضرة على منسوباتها تحقيقا للتعاون والشراكة المجتمعية .
و استهدفت المحاضرة منسوبات الكلية من طالبات وموظفات حيث تناولت القويزاني في محاضرتها معنى السعادة وحقيقتها مبينة أصول السعادة الثلاثة : الإيمان بالله ، والقناعة والرضا ، والصبر على أقدار الله.
كما تناولت أسباب السعادة مختتمة محاضرتها بالدعاء للجميع بالسعادة بالدنيا والآخرة .
وقد شهدت المحاضرة استحسان الحاضرات من منسوبات الكلية وفي الختام أعربت مشرفة التوعية الإسلامية بتعليم الخرج أ.هيا القويزاني عن شكرها وتقديرها لعميدة الكلية التقنية للبنات بالخرج أ. عهود العتيبي على حسن الاستقبال والحفاوة وعلى جهودهن المبذولة في التنسيق لهذه المحاضرة ، كما أعربت عن شكرها لجميع الحاضرات سائلة الله للجميع التوفيق والسداد ..
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج