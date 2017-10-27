اختتمت يوم الأربعاء الموافق 5 /2 / 1439هـ في قسم التجهيزات المدرسية دورة (الحائط الألكترونيpadlet) والتي نفذتها مشرفة تقنيات التعليم أ. مضاوي المسعود على مدى يومين مستهدفة فيها المشرفات التربويات اللاتي بلغ حضورهن 21 مشرفة من معظم شعب وأقسام ادارة تعليم الخرج .
الجدير بالذكر إن موقع الحائط الألكتروني padlet أداة تقنية سهلة وممتعة يستخدم للنشر والمشاركة بين المعلم والطلاب أو بين القائد ومعلميه وتوظف في النواحي التعليمية التربوية وتعزز مفهوم التعليم المتمركز حول الطالب ..
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