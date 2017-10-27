نفذ تعليم الخرج ممثل قسم نشاط الطالبات دورة ( التربية البدنية ) المعززة لصحة الطالبات لجميع معلمات التربية البدنية للمراحل الثلاث في متوسطة وثانوية التحفيظ الأولى من تاريخ 19 / 1 الى 6 / 2 / 1439 من قبل المدربة أ. تغريد العرهبي . وشكرت رئيسة قسم نشاط الطالبات أ .أمل الرويبعة ومنسوبتها على حسن الاستقبال وتهئية المكان للتدريبب.
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تعليم الخرج ينهي تدريب معلمات التربية البدنية
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