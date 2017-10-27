دشنت المساعد للشؤون التعليمية أ/ سماح بنت مبارك الذيبان برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي وذلك يوم الخميس الموافق١٤٣٩/٢/٦هـ بحضور رئيسة قسم التوجيه والإرشاد ورئيسات الأقسام ذات العلاقة ،رئيسة الإشراف التربوي ،رئيسة التوعية الإسلامية ،رئيسة قسم النشاط،رئيسة قسم التدريب ومشرفات قسم التوجيه والإرشاد حيث بدأت منسقة البرنامج أ/ أشواق القحطاني بشرح المفاهيم والأهداف وأدوار ذوي العلاقة (القائد،المرشد، رائد النشاط، مسؤول التوعية، المعلم ، والأسرة) كذلك دور التقنية والشراكة المجتمعية في البرنامج كما تطرقت إلى آلية جائزة السلوك الإيجابي فئة الطالب والمدرسة.
وقد عبرت المساعد أ/سماح عن شكرها لجهود قسم التوجيه والإرشاد ومنسقة البرنامج متمنية ظهور أثره في الميدان التربوي.
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تدشين برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي بمحافظة الخرج
تدشين برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي بمحافظة الخرج
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
دشنت المساعد للشؤون التعليمية أ/ سماح بنت مبارك الذيبان برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي وذلك يوم الخميس الموافق١٤٣٩/٢/٦هـ بحضور رئيسة قسم التوجيه والإرشاد ورئيسات الأقسام ذات العلاقة ،رئيسة الإشراف التربوي ،رئيسة التوعية الإسلامية ،رئيسة قسم النشاط،رئيسة قسم التدريب ومشرفات قسم التوجيه والإرشاد حيث بدأت منسقة البرنامج أ/ أشواق القحطاني بشرح المفاهيم والأهداف وأدوار ذوي العلاقة (القائد،المرشد، رائد النشاط، مسؤول التوعية، المعلم ، والأسرة) كذلك دور التقنية والشراكة المجتمعية في البرنامج كما تطرقت إلى آلية جائزة السلوك الإيجابي فئة الطالب والمدرسة.
دشنت المساعد للشؤون التعليمية أ/ سماح بنت مبارك الذيبان برنامج المدارس المعززة للسلوك الإيجابي وذلك يوم الخميس الموافق١٤٣٩/٢/٦هـ بحضور رئيسة قسم التوجيه والإرشاد ورئيسات الأقسام ذات العلاقة ،رئيسة الإشراف التربوي ،رئيسة التوعية الإسلامية ،رئيسة قسم النشاط،رئيسة قسم التدريب ومشرفات قسم التوجيه والإرشاد حيث بدأت منسقة البرنامج أ/ أشواق القحطاني بشرح المفاهيم والأهداف وأدوار ذوي العلاقة (القائد،المرشد، رائد النشاط، مسؤول التوعية، المعلم ، والأسرة) كذلك دور التقنية والشراكة المجتمعية في البرنامج كما تطرقت إلى آلية جائزة السلوك الإيجابي فئة الطالب والمدرسة.
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