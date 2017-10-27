ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لنشر الوقاية الصحية للمواطنين و المقيمين على حد سواء . و استعداداً لمواجهة التقلبات المناخية بالمنطقة مع قرب دخول فصل الشتاء لهذا العام . سوف يتواجد فريق عمل من وزارة الصحة بالتعاون مع القطاع الصحي التابع لمستشفى الملك خالد بالخرج وبمتابعة وإشراف من سعادة مدير المستشفى الدكتور/ عبدالله بن عمر برناوي . وذلك ليوم الجمعة الموافق 1439/2/7 هـ لاقامة حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، كما وقد تم اخذ الجرعة لاكثر من 750 مواطن ومقيم و قد تواجد فريق العمل أمام ساحة جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج وذلك من الساعة التاسعة صباحاً .
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