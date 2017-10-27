أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، عن موافقة المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، على طلبه بتوليه رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات في اللجنة الأولمبية.
وغرّد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “بعد جهد طويل.. وافق معالي أخي الغالي سعود القحطاني على رئاسة اتحاد الأمن الإلكتروني والبرمجيات.. مبروك لنا موافقة ابوخالد”.
وتابع: “أخي وصديقي أبوخالد أشغاله ومسؤولياته لاتعد ولاتحصى ولولا قناعتي بأن لا أحد يمكن أن يؤسس هذا الاتحاد وينتقل به للعالمية لما أحرجته بالطلب”.
من جهته، ردّ القحطاني على تغريدات “آل الشيخ” قائلاً: “قدرني الله أن أكون على قدر التطلعات.. وخالص الشكر لمعالي أخي العزيز أبوناصر على حسن ظنه، والشكر موصول لكل من بارك وهنأ. ولا أستغني عن دعمكم”. وفق”أخبار24″.
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