أرسل المحترف السوري الدولي “عمر السومة” رسالة لجماهير النادي الأهلي عقب تجاوز الفريق عقبة الفيصلي بالفوز 1-2 في ثامن جولات الدوري السعودي للمحترفين.
وغاب السومة عن فوز الأهلي أمام الفيصلي بسبب الإيقاف.
ونشر السومة، عبر حسابه على تويتر، تغريدة قال فيها: “الحمد لله ثلاث نقاط مهمة كثير، مبروك لجماهيرنا”.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 19 نقطة بفارق الأهداف عن الهلال الوصيف الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.
ويتصدر السومة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 9 أهداف. وفق”أخبار24″.
الحمدلله ثلاث نقاط مهمه كثير .. مبروك لجماهيرنا 💚💚💚
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