كشف السنغالي سليمان كامارا، نجم فريق مونبلييه الفرنسي، السبب وراء عدم احترافه في الدوري السعودي قبل إحراز فريقه لقب الدوري بعد انتقاله من نيس.
جاء هذا خلال حوار أجراه كامارا، 35 عاما، مع “راديو فرنسا الدولي” الذي وصفه بأنه أفضل هداف في تاريخ مونبلييه.
وتحدث كامارا عن بداية لعبه إلى مونبلييه قبل 11 عاما، حيث أوضح أن رولاند كوربيس وهو من سعى لنقله من نيس، وفي السنة الأولى أدى بشكل جيد مع الفريق الذي صعد إلى دوري الدرجة الأولى وفي أول موسم له بالدوري الممتاز احتلّ الفريق المركز الـ12، وفي السنة الثانية المركز الرابع عشر، والسنة الثالثة حصل على اللقب.
وأكّد اللاعب أنه قبل عام من حصول الفريق على اللقب، كانت هناك أندية في انجلترا وتركيا والمملكة العربية السعودية تسعى إلى استعارته من مونبلييه، ولكن الرئيس لويس نيكولين رفض مغادرته حتى بعد ذلك كان يصر على بقائه في الفريق رغم العروض المقدمة له.
وفي ردّه على سؤال ما إذا كان يمكنه الاحتراف في الخارج بعد قضائه 11 موسمًا مع مونبلييه؟ أجاب النجم السنغالي أنه حاليًا ليس وحيدًا فهو لديه زوجة وثلاثة أطفال لا يريدون مغادرته.
وعن إمكانية استمراره في الملاعب، أكد كامارا أنه يشعر بالشباب وسيستمر داخل المستطيل الأخضر قائلا “أشعر أنني بحالة جيدة. إذا أخبرني جسدي بأنني أستطيع المضي قدما، سأفعل لماذا لا”. وفق”أخبار24″.
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