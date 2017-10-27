استغرب مدرب النصر البوليفي جوستافو كونتيروس بتسليم لاعبيه المباراة للاعبي الهلال، وقال: “دخل لاعبي النصر المباراة بشكل مميز، وتفاجأت بعد تسجيل الهدف بتراجع اللاعبين غير المبرر، فسلموا المباراة للهلال، وللأسف تدربنا خلال الأيام الماضية على العديد من الخطط والتكتيكات ولكن لم يطبقها اللاعبين، ففرطوا بداية اللقاء بحسم النتيجة ولم يطبقوا الخطة بحذافيرها”.
وشدد كونتيروس بأن فريقه واجه خصما قويا يستغل اي خطأ يحدث امامه، وأضاف: “استغل الهلاليين عدم تنفيذ لاعبينا للخطة، فسجلوا التعادل ومن ثم سيلو هدف الانتصار”.
وكشف كونتيروس عن حرصه على رفع الروح المعنوية للاعبين خلال التدريبات والمباريات الماضية، وقال: لازلت في دراسة مميزات كل لاعب، وفي المستقبل سنعمل على الظهور بشكل أفضل مما نحن عليه الآن.
وأرجع المدرب النصراوي غوستافو كونتيروس استبعاده للاعب خط الوسط سامي النجعي إلى مرحلة التغيير التي يجريها بالفريق، وقال: لأشركت النجعي في مباراة أحد الماضية ولم يطبق ما طلبته منه، وفي الأسبوع الماضي قدم لاعبي خط الوسط المصري حسام غالي وإبراهيم غالب مستويات مميزة في التدريبات وهذا ما جعلني استبعد النجعي للاعتماد على غالب وغالي، والفرصة مازالت سانحة لكافة اللاعبين. وفق”أخبار24″.
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