كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أحمد الخليفي، أن المؤسسة تلقت طلبين من مصرفين عالميين، أحدهما من الولايات المتحدة والآخر من أوروبا؛ لفتح فروع في المملكة.
وأوضح على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بحسب “الاقتصادية”، أن هذه الطلبات بخلاف 3 فروع لبنوك سبق وأن أعلنت عن عزمها فتح فروع لها بالمملكة.
وكان محافظ ساما قد كشف في وقت سابق عن أن بنكين في المنطقة ومصرفا آسيويا في مراحل متقدمة من الحصول على تراخيص في المملكة. وفق”أخبار24”.
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