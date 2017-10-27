أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشخص الذي أساء لمنسوبيها من خلال مقطع فيديو متداول.
وعبرت الهيئة عن استنكارها للإساءات التي وجهت لمنسوبيها في الفيديو الذي تم تصويره أمس الخميس بإحدى كليات البنات بالقصيم.
وأبانت أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي تحمي منسوبيها، مشيرة إلى أنها ستصدر بياناً تفصيليا حول الواقعة.
وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو صوره أحد الأشخاص من داخل سيارته، ووصف خلاله منسوبي الهلال الأحمر الذين تواجدوا أمس أمام مبنى كلية البنات بألفاظ مسيئة. وفق”أخبار24″.
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