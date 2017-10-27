سلّم الإنتربول السعودي نظيره الباكستاني، أحد مواطنيهم، بعد ثبوت تورطه في ارتكاب جريمة قتل في بلاده والفرار إلى المملكة.
وكان الإنتربول قد تلقى بلاغاً من نظيره الباكستاني للقبض على المتهم، بعد ارتكابه جريمة قتل إثر خلاف على قطعة أرض في باكستان حيث أطلق النار على المجني عليه وآخرين وتمكن من الهروب للمملكة.
وتم التعميم على المتهم والقبض عليه بتاريخ يوم الخميس قبل الماضي، وتم استكمال الإجراءات النظامية لتسليمة للسلطات المختصة في جمهورية باكستان. وفق”أخبار24″.
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