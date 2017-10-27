يستضيف مركز الملك فهد الثقافي بالرياض كلاً من الفنانين سراج عمر وعبدالرب إدريس والشاعر سعد الخريجي ضمن النسخة الثانية من حفل “نغمات ثقافية” التي تنطلق مساء غدٍ السبت.
كما يشارك في الحفل كل من الفنانين عبدالرحمن الشومر، وإبراهيم السلطان، وعماد إبراهيم؛ فيما دعا المركز الجمهور السعودي من الجنسين لحضور هذه الفعالية.
يشار إلى أن المركز أقام فعاليات النسخة الأولى من حفل “نغمات ثقافية” في 26 يناير الماضي، بمشاركة عدد من الفنانين السعوديين على رأسهم الملحن ناصر الصالح والعازف سمير سعيد وعادل العادل. وفق”أخبار24″.
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