نظمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الخرج ( ارتق ) بمقر مركز التدريب بالجمعية عصر أمس الأربعاء 5/2/1439هـ وبالتعاون مع فرع الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه ( تبيان ) بجامعة سطام بن عبد العزيز دورة تدريبية بعنوان / مهارات متقدمة في تصحيح التلاوة لمعلمي ومشرفي الجمعية ، قدمها الأستاذ / عبد الله بن عبد العزيز التويجري المشرف التربوي بإدارة تعليم القصيم، وفي ختام الدورة كرم الدكتور عبد الله الجمعان مدير فرع جمعية تبيان بجامعة سطام الحضور بتوزيع شهادات الدورة ، وقدمت إدارة الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن بالخرج شكرها وتقديرها لفرع جمعية تبيان بجامعة سطام على جهودها المضنية في خدمة كتاب الله .
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج