طالب أولياء أمور طالبات جامعة بيشة فرع بلقرن إدارة الجامعة، بحل مشكلة تسلل القرود والكلاب إلى داخل مبنى الجامعة، لما تسببه من ذعر وخوف في أوساط الطالبات.
وأكد أولياء الأمور، وفقاً لـ “سبق”، أن تلك الحيوانات بدأت بالتسلل منذ انطلاق العام الدراسي، والتجول في ميادين الجامعة، مشكلة خطورة على الطالبات.
بدوره، أوضح المتحدث باسم الجامعة الدكتور محمد آل عجيم، أن كلية البنات في بلقرن تقع وسط منطقة جبلية تكثر فيها الكلاب والقرود، على غرار جميع المناطق الواقعة في مرتفعات السروات.
وأشار إلى أن العمادة في كليات بلقرن تواصلت مع بلدية بلقرن، لحل المشكلة، إلى جانب أنها ستعالج الثغرات الموجودة في الأبواب الخارجية، مؤكدة عدم إصابة أي طالبة بأذى بسبب الكلاب والقرود.
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