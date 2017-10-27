أكد شاب يدعى “شهد” والذي تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تندر صديقه على اسمه، أنه قرر في وقت سابق تغيير اسمه، وشرع في الإجراءات النظامية المتعلقة بذلك، غير أنه تراجع في آخر لحظة؛ لإيمانه بضرورة عدم التأثر بآراء الآخرين.
وأوضح “شهد”، أنه عانى في المدرسة من استهزاء أقرانه، وقد اختار عدة أسماء من بينها “هيثم” و”يزن”، مشيراً إلى أنه أعلن في إحدى الصحف تغيير اسمه إلى “عبدالإله” وأكمل الإجراءات اللازمة لذلك، لكنه تراجع وقرر التمسك باسمه والاعتزاز به، بحسب صحيفة “عكاظ”.
واعتبر أن اسمه مميز ويرسخ في ذاكرة كل من يتعامل معه، سواءً كان في حياته الخاصة أو العملية، موضحاً أنه يحب العزف على آلة “الغيتار” والتمثيل.
وبيّن أن آخر موقف طريف تعرض له كان في المحكمة، حينما طلب القاضي حضور “شهد” ولم يقتنع بأنه صاحب الاسم، حتى أخرج بطاقته الشخصية، فنظر إليها القاضي وتبسم وسط ضحكات الحاضرين. وفق”أخبار24″.
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