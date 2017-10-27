ألقت الجهات الأمنية بمكة المكرمة أمس (الخميس)، القبض على أكثر من 400 مطلوب أمني ومخالف لأنظمة الإقامة خلال حملة موسعة شنتها على بعض الأحياء والشوارع.
وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة، تحفظ رجال الأمن على عدد كببر من المطلوبين أمنياً بعد القبض عليهم في شوارع مكة المكرمة وأحيائها، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وذكرت مصادر أن الحملة التي نفذتها الجهات الأمنية داهمت مواقع حوش بن لادن وشارع المنصور والحفائر، مشيرةً إلى أنها أسفرت عن ضبط المئات من المطلوبين أمنياً ومخالفي أنظمة الإقامة، كما عثر على كميات من المسكرات والمخدرات داخل مساكنهم.
يشار إلى أن الحملة الأمنية جاءت عقب توجيهات أمیر مكة بالإنابة الأمیر عبدالله بن بندر لفرع مكافحة المخدرات بالعاصمة المقدسة بالتحقیق في مقطع فیديو متداول أظهر عملیة ترويج مخدرات في وضح النھار في شارع المنصور بمكة المكرمة.
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