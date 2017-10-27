بلغت عقود خام القياس العالمي “مزيج برنت” أعلى مستوى لها منذ 27 شهراً أمس الخميس، في أعقاب تأكيد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، التزام المملكة بإنهاء تخمة المعروض العالمي التي كبلت الأسعار لأكثر من ثلاثة أعوام.
وصعدت عقود برنت إلى 59.30 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ الثالث من يوليو 2015، وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي لتسجل عند التسوية 52.64 دولار للبرميل. وفق”أخبار24″.
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