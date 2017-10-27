كشفت شرطة محافظة القطيف عن هوية الجاني الذي قتل مواطنة في العقد الرابع، الثلاثاء الماضي في درج منزلها، وأبلغ ابنها الشرطة عن مقتلها، بعدما عَثر عليها ملقاة في الدرج، وعليها آثار دماء.
وأكد المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، بحسب “الرياض”، أن الشرطة ألقت القبض على المتهم، الذي هو زوج الضحية، لافتاً إلى أنه مواطن أربعيني تزوج من المجني عليها مؤخراً، وقد أقدم على جريمته إثر خلاف بينه وبينها، ثم لاذ بالفرار.
وأشار إلى أن الشرطة أوقفت المتهم؛ لاستكمال اجراءات جمع الاستدلال، تمهيداً لإحالته وملف القضية لفرع النيابة العامة بمحافظة القطيف.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً قبل يومين من صبي يبلغ من العمر 14 سنة، يفيد بعثوره على والدته متوفاة على درج منزلها وعليها آثار دماء، وبحضور المختصين في الأدلة الجنائية تبيّن تعرضها للإصابة في الرقبة والرأس.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج