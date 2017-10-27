أصدر الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم (الخميس)، توجيهاته بإعفاء بعض مديري الورديات والموظفين المقصرين في أداء عملهم داخل المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وجاءت توجيهات الشيخ السديس بعدما أجرى جولة بعد منتصف الليل لتفقد سير العمل في المسجد الحرام، ولاحظ تقصير بعض المديرين والموظفين.
وتضمنت بعض العقوبات التي وجه رئيس شؤون الحرمين الشريفين بتطبيقها على المقصرين نقلهم إلى إدارات خارج المسجد المسجد مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم فضلا عن الإعفاء من المهام التي كانوا يتولون القيام بها داخل المسجد الحرام. وفق”أخبار24″.
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