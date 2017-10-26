أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، لخدمات المياه والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، المهندس محمد بن أحمد الموكلي، أنه تم التحقق من شكوى المواطن الذي صدرت له فاتورة بمبلغ 90 ألف ريال رغم إغلاقه منزله.
وأوضح أن فاتورة العميل ضمن الفواتير المحتجزة لدى الشركة ويتم العمل على معالجتها بتطبيق الإجراءات التصحيحية عليها مع استمرار الخدمة لهم، مقدما اعتذاره للمواطن على الخطأ الذي حدث.
وبيّن الموكلي، وفقا لـ “سبق”، أنه تم فحص عدّاد منزل المواطن كمرحلة أولى واتضح وجود خلل في العداد وتمت تسوية المبلغ واستبدال العداد، داعيا جميع العملاء للإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بارتفاع في فواتير المياه لديهم للتعامل معها وتصحيحها. وفق”أخبار24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج