أصدر الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية توجيهاً بالتحقيق في واقعة تسليم مستشفى رفحاء العام لمواطن مخلفات طبية (رحم زوجته) على أنها جثمان طفله الذي وُلد ميتاً على إثر عملية قيصرية أجريت لزوجته.
وشدّد أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة الرفع بنتائج التحقيق والتوصيات بشكل عاجل، مع إجراء دراسة على المستشفى من حيث مستوى جودته، ومدى تطبيقه للمعايير القياسية المعتمدة من وزارة الصحة.
وكانت زوجة المواطن قد وصلت إلى المستشفى إثر إصابتها بنزيف حادّ، وأجريت لها علمية قيصرية لاستخراج الجنين، كما قرر الأطباء استئصال رحمها.
وبعد ثلاثة أيام من تسلُّم المواطن لما اعتقد أنه جثمان طفله وصلاته عليه صلاة الجنازة ودفنه، تلقى اتصالا من المستشفى يفيد بحدوث خطأ في التسليم؛ حيث إن ما تسلمه هو مخلفات طبية من عملية الجراحة التي أجريت لزوجته وليس جثمان الطفل، ما دفعه لتقديم عدة بلاغات لوزارة الصحة وإدارة المستشفى.وفق”أخبار24″.
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