ألغت سلطات مطار القاهرة الدولي، اليوم (الخميس) رحلتين لطائرتين تابعتين للخطوط الجوية السعودية، إحداهما متجهة إلى الدمام وأخرى إلى المدينة المنورة، وذلك عقب تبين وجود أعطال فنية بالطائرتين تهدد أمن وسلامة الركاب.
وأفادت مصادر بمطار القاهرة بأن السلطات تلقت إخطارين من شركة الخطوط الجوية السعودية بإلغاء إقلاع رحلتيها رقم 318 المتجهة إلى المدينة المنورة، ورحلة رقم 324 المتجهة إلى منطقة الدمام، بسبب تعطلهما وعدم تمكن فرق الصيانة من إصلاحهما.
وقامت سلطات المطار بإنزال الركاب ونقلهم إلى أحد الفنادق القريبة، وتسفير ركاب الرحلتين ممن حضروا إلى المطار بعد التنسيق مع مكتب الخطوط الجوية السعودية بالمطار.وفق”أخبار24″.
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