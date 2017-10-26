أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن مشروع “نيوم” لن يُسمح فيه بتداول المشروبات الكحولية؛ لكنه سيلبي احتياجات كافة المستثمرين والسياح الأجانب دون تجاوز للقوانين المعمول بها في المملكة.
وقال ولي العهد، في لقاء مع “بلومبيرغ”، إن الأجانب الموجودين في المشروع والراغبين في تناول المشروبات الكحولية بإمكانهم الذهاب إلى مصر أو إلى الأردن اللذين ستكون أجزاء من أراضيهما ضمن المشروع.
وأوضح أن الأراضي المصرية على سبيل المثال تبعد دقيقتين فقط بالسيارة من أقرب نقطة من مدينة نيوم لمصر، ولا يستغرق الوصول لمصر سوى 20 دقيقة فقط من الجانب الأبعد من المدينة.
كما أشار ولي العهد إلى أن مدينة نيوم ستطبق 98% مما هو موجود في المدن المشابهة، وستتخلى عن 2% من تلك المعايير، ومنها المشروبات الكحولية على سبيل المثال. وفق”أخبار24″.
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