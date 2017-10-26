وقعت المملكة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة فيرجن، مذكرة تفاهم تقضي بتشكيل شراكة لتخصيص مليار دولار يستثمرها الصندوق في كل من فيرجن غالاكتيك، وشركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربت، إضافة إلى 480 مليون دولار أمريكي كخيار إضافي في المستقبل للاستثمار في قطاع الخدمات الفضائية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أن الشراكة مع مجموعة فيرجن تعكس حجم الخطوات التي تخطوها المملكة نحو تحقيق رؤيتنا لتطوير اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.
وشدّد على أن مستقبل المملكة يعتمد على الابتكار، وهذا ما ظهر جلياً خلال منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مع شركات على مستوى مجموعة فيرجن لتحقيق إنجازات فاعلة في القطاعات والتقنيات التي تدفع عجلة التقدم على مستوى عالمي.
من جهته، قال السير ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة فيرجن: “يسرنا أن نرحب بالمملكة لتكون شريكاً جديداً لنا في فيرجن غالاكتيك، وفي شركة ذا سبيس شيب، وفيرجن أوربت، تحت قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ولا يفصلنا اليوم عن انطلاق رحلة فيرجن غالاكتيك المأهولة بالبشر نحو الفضاء سوى بضعة أشهر”.
وأضاف كذلك أنه ستنطلق رحلة “فيرجن أوربت” إلى الفضاء لتضع عدداً من الأقمار الصناعية حول الأرض، وسيمكّننا هذا الاستثمار من تطوير الجيل المقبل من أنشطة إطلاق الأقمار الصناعية وتسريع برنامجنا المتعلق بالسفر عبر الفضاء من نقطة إلى أخرى بسرعة تزيد على سرعة الصوت.
ووقع على مذكرة التفاهم المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ياسر بن عثمان الرميان، والعضو المنتدب في مجموعة فيرجن، باتريك ماكول، وذلك خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تنعقد في الرياض الأسبوع الجاري. وفق”أخبار24″.
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