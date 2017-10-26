اندلعت النيران في سيارة الحكم السعودي المساعد أحمد فقيهي أثناء سيره على الطريق السريع المتوجه إلى محافظة المجمعة، ونجاته دون إصابات.
ورصدت صور السيارة من خلف الحكم فقيهي والنار قد اندلعت فيها، حيث كان متجها إلى المجمعة لإدارة لقاء الأهلي والفيصلي ضمن منافسات دوري المحترفين.
وفي السياق نفسه، وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بتعويض فقيهي بمبلغ 200 ألف ريال، بعد تلف سيارته. وفق”أخبار24″.
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