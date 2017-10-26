كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برنامج العمالة المنزلية “مساند” يتيح للعملاء الاطلاع على مكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة في المملكة، بالإضافة إلى دول إرسال العمالة المنزلية إلى جانب تكاليف الاستقدام ومدد الاستقدام، مشيرة إلى فرض عقوبات على المكاتب والشركات المخالفة التي لا تلتزم بالتكاليف والمدد المعلنة عبر الموقع الإلكتروني.
ودعا المتحدث الرسمي للوزارة، خالد أبا الخيل، كافة عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن الشركات أو المكاتب التي لا تلتزم بالتكاليف المعلنة بموقع “مساند” الإلكتروني، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، والتقدم بالشكوى عبر مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء (19911).
وأوضح أن موقع “مساند” http://www.musaned.gov.sa، يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الجنسيات والمهن المتاحة، كما يتيح الموقع للعملاء التعرف على حقوق العمالة المنزلية، وحقوق صاحب العمل، وواجبات الطرفين أثناء فترة التعاقد بينهما.
وأضاف أن موقع “مساند” يوفر لعملائه إمكانية الحصول على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية، التي تقدم من الجهات ذات العلاقة، محذرًا العملاء من التعامل مع الأشخاص أو المؤسسات التي تدّعي تقديم خدمات “مساند”، حيث يُعتبر العميل مسؤولا أمام الوزارة عن جميع المستندات المقدمة عبر مساند.وفق”أخبار24”.
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