أعلنت لجنة التحقيق – التي وجّه مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد البلوي بتشكيلها للتحقيق في ادعاء أحد المواطنين برفض إحدى الدوريات مساعدته – عن النتائج الأولية التي توصلت إليها في القضية.
وأوضحت اللجنة أن الدورية التي صورها المواطن تعاملت مع الموقف وفق مقتضياته وبالإجراءات المطلوبة، حيث قدمت للموقع واطمأنت على سلامة المواطن وقدمت له المساعدة بتزويده بأرقام الجهات المساندة والمختصة وأرقام السطحات.
وأضافت أن الدورية اتخذت جميع الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث اطمأنت من عدم وجود أي خطر على حياة المواطن، ثم غادرت الموقع لاستكمال مهامها الأساسية، وتسليم الحادثة إلى الدورية المساندة.
وأفادت بأن الدورية المساندة تولت سحب سيارة المواطن وإخراجها لموقع آمن بعدما تأخرت السطحة عن الوصول، لافتة إلى أن عمليات التحقيق في الحادثة لا تزال مستمرة ولا يزال عمل اللجنة متواصلاً. وفق”أخبار24″.
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