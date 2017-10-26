ضمن الجهود التي تقدمها وزارة الصحة لنشر الوقاية الصحية للمواطنين و المقيمين على حد سواء . و استعداداً لمواجهة التقلبات المناخية بالمنطقة مع قرب دخول فصل الشتاء لهذا العام . سوف يتواجد فريق عمل من وزارة الصحة بالتعاون مع القطاع الصحي التابع لمستشفى الملك خالد بالخرج وبمتابعة وإشراف من سعادة مدير المستشفى الدكتور/ عبدالله بن عمر برناوي . وذلك يوم الجمعة الموافق 1439/2/7 هـ لاقامة حملة تطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية و سيتواجد فريق العمل بمشيئة الله تعالى أمام ساحة جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج و ستكون ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً .
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة ،،،
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج