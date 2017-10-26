استقبلت إدارة مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاعلام الصحي و بتوجيه من مدير عام المستشفى سعادة الدكتور عبدالله بن عمر برناوي . وذلك صباح اليوم الخميس الموافق: 1439/2/6 هـ فريق الكشافة من طلاب المرحلة الثانوية بمدارس الجامعة الأهلية بمحافظة الخرج. حيث كانت الزيارة تستهدف المرضى المنومين كما وتم تقديم الهدايا والورود ، وتم بعد الزيارة استقبال الطلاب والمشرفين في مكتب مدير المستشفى .
كما و تتقدم إدارة المستشفى بخالص الشكر إلى أبناء المحافظة من الطلاب والقائمين على إدارة المدارس على مثل هذه المبادرات الإنسانية المتميزة والتي من شأنها الرفع من معنويات المرضى من أبناء المحافظة متمنيين للجميع دوام الصحة والعافيه ،،
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