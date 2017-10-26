أعلنت وزارة الخدمة المدنية، اليوم (الخميس)، عن استعداد فروعها ومكاتبها في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها لاستقبال المتقدمين على الوظائف الإدارية للرجال، والبالغ عددهم 1384 مواطناً؛ لاستكمال إجراءات ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة وظائفهم.
وأفادت بأن الفروع والمكاتب ستستقبل المعنيين بهذا الإعلان بداية من يوم الأحد القادم الموافق للتاسع من شهر صفر وحتى يوم الخميس الموافق للعشرين من شهر صفر 1439هـ.
ودعت الوزارة المشمولين بهذا الإعلان إلى اصطحاب أصل الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج مع نسختين منهما، مؤكدة على ضرورة أن تشتمل على التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، ومشيرة إلى أن الحاصلين على شهاداتهم من خارج المملكة عليهم معادلة الشهادات من وزارة التعليم وإحضار نسخة من كشف الدرجات ومفاتيح المعدل، أما خريجو المعاهد الأهلية فيجب أن يحضروا ما يثبت اجتيازهم للاختبار الشامل الذي تعقده المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضحت وزارة الخدمة المدنية أن الموظفين المعلنة أسماؤهم ستجرى المفاضلة بينهم بحيث تكون الأفضلية لغير التربويين ثم للتربويين بناء على عناصر المفاضلة الخمسة (المؤهل العلمي، المعدل في المؤهل العلمي، الاختبار المهني (تقييم1/رجال) لدرجة البكالوريوس، أقدمية التخرج ، ثم الرغبات المكانية).
وشدّدت الوزارة على أنها ستعد عدم حضور المرشح لاستكمال الإجراءات عدولا منه عن رغبته في التوظيف، لافتة إلى أن 206 وظائف رجالية بقيت من الإعلان ولم يتم ترشيح أحد لشغلها بسبب كونها على مراتب لم يتقدم عليها ذوو المؤهلات المناسبة أو لكون المتقدمين لم يرغبوا في المنافسة عليها لوقوعها في مناطق نائية أو رُشح المتقدمون عليها لرغباتهم الأفضل، مشيرة إلى أنها ستعيد طرح هذه الوظائف في الإعلان القادم.
اسماء المرشحين للوظائف الادارية وفقhttps://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Documents/%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86%20%D9%84%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf”أخبار24″.
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