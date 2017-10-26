استرد الإنتربول السعودي مواطناً كان قد غادر المملكة قبل إنفاذ حكم قضائي صادر من محكمة التنفيذ بحقه.
وكان الإنتربول السعودي تلقى طلب القبض الدولي بحق المواطن (ي.ع) لإنفاذ حكم قضائي صادر بحقه من محكمة التنفيذ بمحافظة جدة المتضمن إلزامه بسداد مبلغ 272.5 ألف ريال.
وكان الشخص المطلوب تمكن من مغادرة المملكة قبل إنفاذ الحكم، ما أدى إلى التعميم الدولي عنه والقبض عليه واسترداده للمملكة أمس الأربعاء. وفق”أخبار24″.
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