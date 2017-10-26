قدم لاعب المنتخب الوطني وفريق النصر السابق فهد الهريفي اعتذاره على الهواء مباشرة، لكل من رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، ورئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، ولجماهير ولاعبي الناديين، عن أي إساءة قد تكون صدرت منه في وقت سابق.
وقال الهريفي خلال استضافته في حلقة من برنامج “كورة” على فضائية “خليجية”، إنه يعلن اعتذاره لرئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد عن أي إساءة سابقة له، أو لإدارة نادي الهلال أو لاعبيه أو جماهيره.
كما قدم الهريفي اعتذاره لرئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، عن أي إساءة له، أو لإدارته، مشيراً إلى أن إدارة نادي النصر في هذه الفترة تحتاج إلى تلاحم ومساندة، داعياً جماهير جميع الأندية للوقوف خلف أنديتها.
وتمنى لاعب النصر السابق المحلل الرياضي فهد الهريفي، أن ينجح الهلال في تحقيق البطولة الآسيوية، وأن يحقق العالمية، مشيراً إلى أن الهلال بحاجة لوقفة جماهيرية، كما أن النصر بحاجة لوقفة جماهيره خلفه، متمنياً للنصر أيضا أن يحقق بطولات.
يذكر أن رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، كان قد أعلن في اتصال هاتفي على برنامج “كورة” على فضائية “خليجية” للإعلامي تركي العجمة، عن تكفل هيئة الرياضة بإقامة حفل اعتزال للهريفي، الذي غالبته دموعه عند سماعه حديث آل الشيخ. وفق”أخبار24″.
#فيديو#فهد_الهريفي يعتذر لسمو الأمير #نواف_بن_سعد وسمو الأمير #فيصل_بن_تركي على الهواء، ولاعبي وجمهور النصر والهلال في #كورة_روتانا pic.twitter.com/8IooIXVKko
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧
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