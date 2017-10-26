أصدر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان توجيهاً، يقضي بنقل التوأم السيامي الفلسيطيني “حنين وفرح” من قطاع غزة إلى الرياض، لتلقي العلاج بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني، وفحص إمكانية فصلهما عن بعضهما.
جاء ذلك على لسان المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الأمير سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، مشيراً إلى أن التوأم السيامي “حنين وفرح” ملتصقتان من منطقتي البطن والحوض طرف سفلي واحد وتشتركان في طرف سفلي ثالث غير طبيعي، كما أنهما تشتركان في بعض الأعضاء الداخلية وتحتاجان لفحوص طبية دقيقة، لمعرفة إمكانية فصلهما.
وتأتي مبادرة ولي العهد امتداداً لجهود المملكة في علاج الحالات المرضية المستعصية من الخارج في مستشفياتها مجاناً، خاصة فيما يتعلق بإجراء عمليات فصل الأطفال السياميين.وفق “أخبار 24”.
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