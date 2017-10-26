قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الأزمة مع قطر لن تؤثر على الاستثمار، مضيفاً أن “قطر مسألة صغيرة جدا جدا جدا”.
وأشار ولي العهد وفقا لـ”رويترز” إلى أن “حرب اليمن ستستمر حتى يتم التأكد أنه لن يتكرر “حزب الله” هناك، لأن اليمن أشد خطورة من لبنان”.
وأضاف أن موقع اليمن مهم إذ أنه مطل على باب المندب وإذا حدث شيء هناك فسيعني توقف عشرة في المئة من التجارة العالمية، معلقاً على ذلك بالقول: “هذه هي الأزمة“.
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