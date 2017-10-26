أطاحت شرطة منطقة الرياض بالجناة الذين نفذوا جريمة اختطاف عامل بمحطة وقود بالرياض تحت تهديد السلاح، خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة أنه بعد الاطلاع على الفيديو المتداول الذي يظهر الجريمة تم تكثيف البحث والتحري حول الواقعة، وقد تم رصد السيارة المستخدمة في الجريمة مخبأة داخل إحدى الاستراحات، مبيناً أنه تمت مراقبة الموقع على مدار الساعة إلى أن تم القبض على الجناة وهم 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث.
وأبان أن المجني عليه تعرف على الجناة من الوهلة الأولى، وبمواجهتهم اعترفوا بتنفيذ الجريمة، كما أقروا بارتكاب عدد من جرائم السرقات الأخرى في عدد من أحياء الرياض، وتقاسم المسروقات بينهم.
وأوضح أنه تم التحفظ على المتهمين وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.
وكان ناشطون قد تداولوا مقطع فيديو يظهر عملية الخطف من لحظة وصول الجناة للمحطة الواقعة على طريق الخرج، مستقلين سيارة “كرايسلر” بيضاء وطلبوا من العامل تعبئتها بالوقود، قبل أن يقوم أحدهم بمحاولة دفعه لداخل السيارة، غير أن العامل قاومه، ليتدخل آخر يحمل ساطوراً ويهدد به العامل ليتم إركابه في السيارة بالقوة والانطلاق بها.وفق “أخبار 24”.
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