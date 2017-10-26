قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية يسير على الطريق الصحيح، مبيناً أن قيمة الشركة يمكن أن تقدر بأكثر من 2 تريليون دولار.
وأوضح ولي العهد أن تفاصيل الطرح الأولي لا تزال قيد المناقشة، غير أنه أكد وفقاً لوكالة “رويترز” أن “أرامكو” ستثبت نفسها على أرض الواقع عند الطرح.
وأضاف فيما يتصل بأسواق النفط أن المملكة ملتزمة بالعمل مع الدول المنتجة لتحقيق توازن العرض والطلب بالسوق، مبيناً أن السوق تمكن حاليا من امتصاص الفائض، وأن المملكة بدأت مجدداً في استعادة السيطرة على زمام الأمور.
وأشار ولي العهد في مقابلة أخرى مع وكالة “بلومبيرغ” إلى أن المملكة تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج خلال العام المقبل 2018، وقال: “نحتاج لمواصلة العمل على استقرار السوق”.
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