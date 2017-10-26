نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس حكم القتل قصاصاً بحق مواطن أدين بقتل آخر، وذلك بمحافظة السليل جنوب الرياض.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن المواطن شيبان بن عبدالله بن شيبان آل سويلم الدوسري، أقدم على طعن المواطن ناصر بن عبدالله بن بخيت آل بخيت الدوسري بسكين كانت بحوزته فأرداه قتيلا، وذلك إثر خلافٍ بينهما.
وأضاف البيان، أن المواطن المذكور قُبض عليه، وبعد التحقيق معه واتهامه بما نُسب إليه، أحيل إلى المحكمة العامة، وصدر بحقه حكم بالقتل قصاصاً، وأيدت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما صدر بحقه شرعا، وينفذ فيه حكم القتل قصاصاً اليوم الخميس بمحافظة السليل بمنطقة الرياض.وفق “أخبار 24”.
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