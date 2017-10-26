كشف المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا عن السبب الرئيس لتأخير عرض مشروع تعديل نظام الجنسية السعودية، والذي يمنح أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب الجنسية.
وأوضح المهنا وفقا لـ”عكاظ”، أن الداخلية أرسلت إلى المجلس برقية بقيام فريق عمل منها بدراسة تعديل النظام، لافتاً إلى أن بعض أعضاء المجلس طلبوا التريث في طرح المشروع لحين انتهاء الداخلية من دراساته.
وأشار المهنا إلى أن ضم النتائج التي سترد من الداخلية لدراساتها فضلا عن مرئيات اللجنة الأمنية بالمجلس سيكون لهما أثر في وضوح الرؤية واتخاذ القرار الصائب.
يذكر أن مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية كُشف عنه في أكتوبر العام الماضي، وتقدم به ثلاثة من الأعضاء وهم: (لطيفة الشعلان، هيا المنيع، عطا السبتي).
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