عبّر لاعب المنتخب الوطني وفريق النصر السابق فهد الهريفي عن سعادته البالغة بتكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بإقامة حفل اعتزاله له خلال الفترة المقبلة، مقدماً الشكر له على تلك الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في المملكة.
ولم يتمالك الهريفي دموعه خلال لقائه مع برنامج “كورة” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، قائلاً: “أنا من الفرحة بهذا الخبر ودي الآن أترك البرنامج وأذهب للوالدة أقبل رجليها وأيديها”، مبيناً أن كل مَن يخدم الوطن سيلقى جزاءه في النهاية وسيجد تكريماً”.
وأضاف الهريفي أنه سيختار النادي الأهلي المصري للقائه خلال مباراة الاعتزال التي سيلعبها مع فريق السابق النصر، مشيراً إلى أنه يهدف من وراء اختيار الأهلي إلى زيادة الترابط بين المملكة ومصر في الجانب الرياضي.وفق “أخبار 24”.
الهريفي انا من الفرحة بهذا الخبر ودي الآن اترك البرنامج اروح للوالده ابوس رجلينها ويدينها
والعجمة يرد إذا هذا طلبك رح للوالدة هي أولى مننا pic.twitter.com/DZFFDWP327
— برنامج كورة (@korarotana) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧
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