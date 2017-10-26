أظهر مقطع فيديو مشجعاً اتحادياً شاباً جلس في مدرجات ملعب الجوهرة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام القادسية في مسابقة الدوري، ويحمل في يده كتاب تفسير ومنهمك في المذاكرة.
وعلق الناقد الرياضي طارق التويجري على الفيديو، بأنه من المفترض أن تعرض إدارة الاتحاد هذه اللقطة على اللاعبين قبل التمرين، حيث إن هذا المشجع ترك منزله وأبى أن يفوت متابعة فريقه من المدرجات، واصطحب معه كتابه للمذاكرة في المدرج.
يذكر أن مباراة الاتحاد والقادسية انتهت أمس (الأربعاء) في الجولة الثامنة من دوري المحترفين بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليحتل الاتحاد المركز السابع برصيد 9 نقاط.وفق “أخبار 24”.
طارق التويجري:
المفترض من إدارة نادي الاتحاد أخذ هذه اللقطة وأقوم بعرضها على اللاعبين قبل التمرين@TariqTwijry@AkherShot#اخر_شوط pic.twitter.com/qscAEdaaDw
— MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) ٢٥ أكتوبر، ٢٠١٧
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