تكفل رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بإقامة مهرجان اعتزال للاعب المنتخب وفريق النصر السابق فهد الهريفي.
ودعا آل الشيخ في مداخلة هاتفية لبرنامج “كورة” الذي يعرض على قناة “روتانا خليجية”، اللاعب الهريفي لاختيار الوقت والفريق الذي يفضله للعب معه خلال حفل تكريمه، كما وجه الدعوة أيضاً للاعبين الذين خدموا المنتخب وأنديتهم ولم يلقوا التكريم المناسب أن يتواصلوا معه من أجل تكريمهم.
ويمتلك اللاعب الهريفي سيرة كبيرة مع المنتخب السعودي وفريق النصر، بعدما ساهم في حصول الأخضر على كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت في قطر في العام 1988، ووصول المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم في أمريكا عام 1994، كما توج مع النصر بالحصول على كأس الملك أعوام 1986 و1987 و1990، إلى جانب درع الدوري عام 1988، وكأس دوري خادم الحرمين الشريفين لعامين متتاليين 1994 و1995.وفق “أخبار 24”.
#فيديو
رئيس هيئة الرياضة #تركي_آل_الشيخ يفاجئ #فهد_الهريفي على الهواء: اختر الوقت والنادي الذي تحب أن تلاعبه في مهرجان اعتزالك#كورة_روتانا pic.twitter.com/43zaEG4AQs
— خليجية (@Khalejiatv) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧
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