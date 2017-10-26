حسم التعادل السلبي موقعة الاتحاد والقادسية ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم
وكان مدرب الإتحاد التشيلي لويس سييرا اعتمد على كلا من : عساف(ح) . قاسم .بدر . الدحيم . طارق. كهربا. الانصاري. السميري. فيلانويفا. النجار .العكايشي
بينما مثل القادسية كلا من : مسرحي (ح) ، العبيد ، عبدالمحسن فلاته خبراني ، برناوي ، فتاو ، نايف هزازي ، مثناني ، التون ، فهد الجهني ، ستانلي.
وكان الشوط الأول اتسم بالسلبية من الفريقين عدا بعض المحاولات المتقطعه من الطرفين وفرط النيجيري ستايلي في اثمن فرص هذا الشوط .
وفي الشوط الثاني ظهر الإتحاد بمستوى أفضل حيث فرض سيطرته على الملعب وتمكن من خلق عدد من الفرص الثمينه التي لم تستثمر وعلى عكس مجريات اللعب استفاد القادسية من هجمه مرتده منظمه انفرد ستانلي من خلالها بمرمى عساف القرني الا انه تعامل معها برعونه ولعبها كيف ماتفق خارج الخشبات الثلاث ، ورغم تحركات وسط الاتحاد بقيادة فيلانويفا الا ان غياب الكثافه الهجومية وتراجع مستوى كهربا والعكايشي بالاضافة لصلابة الدفاع القدساوي ادى الى بقاء الامور على ماهي عليه ، وفرط كهربا في اثمن فرص الاتحاد عندما عادت له الكرة من جسم الحارس بعد تصويبة فيلانويفا الا انه لعبه بكل رعونه ليسددها في احضان مسرحي.وفق “الإقتصادية”.
وعند الدقيقة ” 90″ الغى حكم اللقاء هدف للاتحاد سجلة فيلانويفا بداعي التسلل لتستمر النتيجه على حالها حتى إطلاق صافرة النهاية .
شهدت المباراة مشاركة نجم الإتحاد جمال باجندوح بعد غياب طويل اثر الاصابه التي كان يعاني منها
سجلت جماهير الإتحاد أقل حضور لها متذ افتتاح ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعه ) حيث بلغ عدد الحضور الجماهيري” 3700″
واصل الإتحاد تفريطه في النقاط حيث لازال يسجل اسوء بداية له منذ انطلاق دوري المحترفين.
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